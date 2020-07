J’étais fébrile avant cette sortie, a concédé Hélène Segara dans les colonnes de Télé 7 Jours à l’occasion de la sortie de son nouveau single "Plus que jamais". Les maisons de disques me demandaient sans cesse des albums de reprises […] Certaines ont refusé mon prochain album Karma car il est beaucoup plus mystique que les précédents. Et comme je n’ai pas envie que l’on me bride après 25 ans de carrière, j’ai pris la décision de le produire moi-même", a ajouté la chanteuse de 49 ans.

"Le succès est fait de hauts et de bas, je me suis battue pour revenir dans un paysage musical où la variété a beaucoup de mal à survivre, souligne la jurée de La France a un incroyable talent, toujours dans Télé 7 Jours. J’évolue dans un métier où les femmes ont une date de péremption."

Hélène Segara a toutefois pu compter sur le soutien d’autres artistes, et non des moindres, pour revenir sous le feu des projecteurs. Dont Angèle. Notre compatriote, qui avait eu la visite surprise de l’interprète d’"Il y a trop de gens qui t’aime" dans l’émission Hep Taxi sur la RTBF, évoque régulièrement son admiration pour la chanteuse et chante même ses chansons sur ses réseaux sociaux. "Les déclarations d’Angèle ou le soutien de certains rappeurs ont redoré mon image", indique Hélène Segara, très reconnaissante aussi envers l’interprète de "Balance ton quoi".