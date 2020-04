Hélène Ségara propose des ventes aux enchères au profit du personnel soignant © D.R. People CVD.

Utilisatrice compulsive d’Instagram, Hélène Ségara donne quotidiennement de ses nouvelles depuis le début du confinement. Elle se montre créative pour éviter au temps de paraître trop long. Entre "rendez-vous pour dire tout et n’importe quoi", filtres Snapchat nounours tout doux pour faire des câlins et autres alternatives élégantes au masque dont il est tant question, elle organise aussi une vente aux enchères sur eBay. Grand nettoyage de printemps oblige, elle a fait le tri dans ses armoires et propose des vêtements, des chaussures et d’autres accessoires. Tous les bénéfices sont destinés à venir en aide au personnel soignant en première ligne dans la crise sanitaire.