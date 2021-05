Depuis 2013, Hélène Ségara est atteinte d'une maladie auto-immune aux yeux, ce qui entraîne de sérieux problèmes de vue pour la chanteuse.



En pleine promotion de son nouvel album, le chanteuse française est passée par les studios de RTL France. L'occasion pour la star de 50 ans de se confier sur sa maladie: "Je suis toujours suivie par de grands professeurs, je subis toujours des implants", déclare Hélène Ségara, qui a subi pas moins de 17 opérations afin de préserver sa vue au maximum. Mais la chanteuse ne se laisse pas visiblement pas abattre par la difficulté: "Je me dis qu'il y a tellement de gens qui ont des problèmes de santé beaucoup plus graves qu'on ne le croit et surtout il y a des gens qui ont un diagnostic vital qui est en jeu, alors moi je n'en suis pas là et je me dis qu'il faut que je sois forte, il faut que je travaille, il faut surtout que j'amène ce message aux gens, c'est-à-dire que rien n'est insurmontable."

"Ca a pris une tournure très difficile"

Le 13e album d'Hélène Ségara, "Karma", initialement prévu le 28 mai, sortira finalement le 11 juin prochain.