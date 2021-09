On déménage à Toronto." Henri PFR l’a annoncé sur son compte Instagram ce week-end, il quitte la Belgique pour s’installer au Canada. Le Bruxellois de 25 ans avait déjà annoncé qu’il ne renouvellerait plus son contrat dans les fauteuils rouges de The Voice. En revanche, il renouvelle ses vœux de bonheur avec sa compagne et influenceuse française EnjoyPhoenix qu’il se fait aussi une joie d’embarquer pour mener son nouveau projet de l’autre côté de l’Atlantique. "Je suis extrêmement heureux et excité de partir à l’aventure en octobre prochain à Toronto, au Canada. Et ce, pour quelques mois. Ce que je veux : être en studio et faire de la musique."

Il lance même un appel à tous les artistes, chanteurs et producteurs qui habitent Toronto pour travailler avec eux. De quoi permettre aux fans de mieux comprendre son refus de poursuivre l’aventure The Voice Belgique. "J’ai décidé et besoin de prendre du temps pour moi, pour me concentrer en studio, travailler sur de nombreux nouveaux morceaux et avancer sur certains projets qui me font vibrer en ce moment !" avait-il déclaré sur ses réseaux sociaux cet été. Après une liste de remerciements, Henri PFR avait déjà parlé de cette envie de s’exporter et faire carrière aux Amériques. Après le Canada, on le verra même aux États-Unis. "Je repars en studio pour quelque temps et travailler sur la réalisation de mes prochains rêves entre la Belgique et les USA (héhééé 🤠🇺🇸). J’ai hâte de pouvoir vous en dire plus et vous présenter mes nouveaux projets."