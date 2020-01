Déshérités par leur père, Laura Smet et David Hallyday avaient décidé d'aller au tribunal pour faire annuler son testament.

Une guerre des clans étaient alors née chez les Hallyday. D'un côté, on retrouvait Laura Smet et David Hallyday et, de l'autre, la veuve du Taulier, Laeticia.

Deux ans après le début de la bataille juridique, il semblerait que les enfants de Johnny se soient désolidarisés. Selon la chaîne de télé M6, David Hallyday a trouvé un accord avec Laeticia. Sans Laura donc. Le média annonce que David Hallyday "souhaite avoir un droit de regard sur les prochains projets et recevoir des royalties sur 1 ou 2 anciens albums".

Toujours selon M6, "un accord entre Laeticia et Laura, dont les relations sont fraîches est moins envisageable à court terme. Des désaccords subsistent sur le partage du patrimoine immobilier, sur les royalties des albums du chanteur et sur le droit de regard sur les projets liés à l’œuvre de Johnny."





Les avocats de David et Laetitia doivent se voir aujourd'hui/jeudi pour finaliser l'accord.