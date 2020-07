David Hallyday se "désiste" de toute action en justice après "l'accord définitif" trouvé entre Laura Smet et la veuve de leur père Laeticia autour de l'héritage de la star décédée fin 2017, a annoncé vendredi à l'AFP son avocat.

"Nous nous réjouissons de cet accord (...). Plus simplement nous ne demandons rien et dès lors qu'il y a cet accord, nous nous désistons de toute action", a précisé Me Pierre-Jean Douvier. David Hallyday et Laura Smet avaient engagé une bataille judiciaire au long cours contre la veuve de leur père pour obtenir leur part d'héritage dont ils estimaient avoir été privés par un testament rédigé aux Etats-Unis.