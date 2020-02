Penn Badgley (série You et Gossip Girl) bientôt papa.

"Et c’est reparti…, a écrit sa femme (ils sont mariés depuis deux ans) et future maman Domino-Kirke Bagdley. La grossesse après une perte est totalement différente. Après deux fausses couches d’affilée, nous étions prêts à laisser tomber. J’ai arrêté de faire confiance à mon corps et j’ai commencé à accepter le fait que c’était fini. Étant sage-femme, j’ai tout vu et tout entendu. Ça me demande tout ce j’ai de me détacher des pertes auxquelles j’ai assisté et que j’ai moi-même vécues."