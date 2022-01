Que ce soit seul, avec Vald sur l’album(2020), accompagné de Gadur (près de 125 millions d’écoutes sur Spotify pour le titre “Ne reviens pas”) ou de Jul (92 millions d’écoutes sur Spotify pour “Moulaga”), Heuss l’Enfoiré est aujourd’hui l'un des poids lourds du rap hexagonal. Mais s’il fait parler de lui en ce début d’année, c’est pour une vidéo qui révèle sa face sombre.

Le 1er janvier dernier, il a été placé en garde à vue pour violences conjugales apprend-on via Le Point. Le rappeur de 29 ans aurait brutalisé sa compagne âgée de 3 ans de moins que lui. Celle-ci a contacté Police Secours et fait part de “coups et de gifles portés par l’artiste” lors d’une dispute. Mais elle n’a pas déposé plainte malgré les appels répétés du commissariat saisi par le parquet de Paris. Elle n’a pas non plus fait constater les traces des coups reçus lors de l’altercation.

En revanche, Heuss l’Enfoiré a été examiné par un médecin lors de sa garde à vue. Celui a constaté une incapacité totale de travail de deux jours, la compagne du rappeur l’ayant, selon ses dires, blessé au visage avec du charbon à chicha.

À l’origine de la dispute, il y a une vidéo partagée sur les réseaux sociaux par le rappeur pour souhaiter la bonne année à ses fans. Celle-ci montrait les fesses de sa compagne en string et s'accompagnait du commentaire suivant: "Bonne année la zona seis". Des images prises sans le consentement de cette dernière selon la police.

Né à Gennevilliers, Heuss l’Enfoiré a grandi à Paris, entre Villeneuve-la-Garenne et Saint-Ouen. Mais il a aussi une forte connexion avec la Belgique puisqu’à l’âge de 20 ans, il est venu s’installer à Schaerbeek.