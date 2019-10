Hillary Clinton a pris la défense de Meghan Markle ce dimanche 13 octobre dans une interview accordée au Sunday Times avec sa fille Chelsea, dans le cadre de la promotion de leur livre Guitsy Women.

Interrogée sur le harcèlement médiatique dont l'épouse du Prince Harry fait l'objet, l'ancienne First Lady a tenu à condamner cet acharnement. " La façon dont elle a été traitée est inacceptable", s'est-elle indignée, apportant son soutien à la plainte que la duchesse de Sussex a déposé contre certains tabloïds britanniques.

L'épouse de Bill Clinton est d'ailleurs convaincue que c'est la couleur de peau de Meghan Markle qui est "en partie à l'origine" de ce harcèlement.

"Elle a fièrement fait passer sa carrière en premier et possède une voix qu’elle continue heureusement de faire entendre, a vanté quant à elle la fille d'Hillary Clinton. Ceux qui ont le courage de sortir du moule, de bousculer l’ordre établi et de ne pas faire ce que l’on attend souvent d’eux, font malheureusement l’objet de critiques et de quolibets que je ne comprends pas". Chelsea Clinton s'est même dite "admirative" de la duchesse de Sussex. "Elle persiste, ne s'incline pas et fait un travail qu'elle perçoit comme un devoir", a-t-elle conclu.