Voilà sans doute l’une des séries françaises les plus enthousiasmantes que l’on ait vue depuis longtemps. Pitch parfait, casting cinq étoiles, rebondissements étonnants : Hippocrate a tout pour plaire. Et surtout, Hippocrate n’a rien d’un Urgences à la française, même si les huit épisodes de la première saison se déroulent dans un hôpital.

Ici, dans le service de médecine interne qui est le cœur du sujet, on prend son temps, on écoute, on fait ce qu’on peut avec les moyens que l’on a. Pas de George Clooney à l’horizon, mais une Louise Bourgoin impeccable et hiératique dans le rôle d’une brillante interne de quatrième année qui va porter ses collaborateurs à bout de bras.