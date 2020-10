Invité du Good Morning America, mercredi dernier, Hugh Grant a confié qu’il était un père assez autoritaire avec ses cinq enfants, nés de deux mères différentes. Comme son père à l’époque, la star de Coup de foudre à Notting Hill n’hésite pas à serrer la vis lorsque cela est nécessaire. "Il (son père, NdlR) était un ancien militaire, charmant, mais soudain, sorti de nulle part, le plus terrifiant des aboiements surgissait, et j’ai remarqué que je le faisais. Ça fait pleurer tous les enfants. Ça fait pleurer mon épouse. Ça fait pleurer les voisins ", explique l’acteur britannique dont la paternité lui a fait découvrir des talents de coiffeur.

" Je suis assez vieux et mes enfants sont très jeunes, je ne peux pas dire que c’est tout à fait facile. J’ai commencé à couper les cheveux des Barbies de mes filles par pur ennui. Et j’ai découvert que j’étais extrêmement talentueux. Puis j’ai commencé à couper les cheveux de mes enfants, qu’ils veuillent une coupe de cheveux ou non. Je les ai juste attachés à une chaise et coupé leurs cheveux. "