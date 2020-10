"Tout d'abord, sachez que nous sommes ravis que vous aimiez nos bottes R.M. Williams", lance le big boss de la marque australienne, assis à son bureau avec le célèbre ambassadeur de son produit. Et avec pour principale vision: les bottines de Hugh Jackman posées sur le bureau mais aussi et surtout l'entrejambe de l'acteur. De quoi rendre la scène hilarante à plus d'un égard surtout lorqu'il décroise ses jambes. "Je ne les aime pas... je les adore, elles sont superbes!, lui rétorque ainsi Hugh Jackman. Magnifiques! Vraiment!"



Son interlocuteur tente alors de le raisonner. " Nous apprécions que vous ayiez pris au pied de la lettre la clause qui stipule que vous ne pouvez porter que des R.M. Williams..." "Je n'ai qu'une parole. Quand je le dis, je le fais... à fond!" balance alors, dans un angle de vue qui cache ses parties génitales, l'acteur. Et franchement, c'est moi qui devrais vous payer. C'est un privilège."

Le patron de la marque, gêné de la situation où Hugh Jackman est totalement nu devant lui, lui suggère alors ceci. "Je veux que vous sachiez que vous êtes autorisé et nous vous encourageaons vivement à porter d'autres vêtements." Et la star australienne de répondre: " Mais regardez comme elles sont..." Et là, on voit le comédien de 51 ans en train de caresser ses bottes, pendant que ses parties intimes sont floutées. "Regardez, regardez ce beau morceau de cuir, de belles coutures et elles sont confortables. Ma plante de pied était comme morte.. toute vieille... frippée. Sérieusement, elles ont changé ma vie!"

Hugh Jackman fait semblant de ne pas comprendre l'incongruité de la scène et ça en devient hilarant. Sans parler des dernières secondes où il se tremousse dans sa nouvelle chaise. La publicité est à visionner ci-dessous.