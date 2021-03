Depuis 1976, le célèbre chanteur (aujourd'hui âgé de 73 ans) a fait son coming-out. En effet, Elton John avait annoncé sa tendance à la bisexualité, sans tabou. Et depuis cette date, l'interprète de "Can You Feel the Love tonight" a subi de nombreuses attaques homophobes. Des insultes révélées en 2019 avec la sortie de son film biographiquequi recevra même deux Golden Globes et une sélection hors compétition au festival de Cannes, et qui mettaient en scène une séquence de sexe entre deux hommes.

Scandale au sein de l'Eglise catholique?

Financé par le Vatican en personne via des donations douteuses (d'après l'article publié par l'artiste sur son compte Twitter), Elton John réagit en dénonçant l'incohérence totale d'Eglise catholique sur le sujet. Laquelle finance le film de l'interprète d'I'm still standing d'un côté, mais condamne le mariage entre personnes du même sexe de l'autre. "Comment le Vatican peut-il refuser de bénir les mariages homosexuels parce qu'ils 'sont un péché', écrit ainsi celui qui a épousé son mari David Furnish en 2014, soit 21 ans après leur rencontre. Mais pourtant faire avec plaisir du profit en investissant des millions dans Rocketman, un film qui célèbre le bonheur que j'ai trouvé dans mon mariage avec mon David ? #hypocrisie".