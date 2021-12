Leurs thèses avaient été remises en cause par le CNRS.

De 1979 à 1987,était un rendez-vous incontournable pour nombre d’adolescents qui aimaient à rêver, la tête dans les étoiles. Sur leur plateau, les frères Bogdanff recevaient des personnalités très en vue, avec lesquelles ils parlaient cosmos, big bang et galaxies forts lointaines.Las !, en 1987, quand la première chaîne est privatisée, ils disparaissent des écrans radars et s’en retournent à leurs premières amours : les mathématiques et la physique. Qu’ils tentent de vulgariser dans des livres, forts de leur premier succès Clefs pour la science-fiction, ouvrage préfacé par Roland Barthes. Mais rapidement, ce sont les polémiques entourant leurs ouvrages qui vont prendre le dessus. Leurs thèses avaient été remises en cause par le CNRS.