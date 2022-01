Ce lundi, le professeur Didier Raoult était l'invité de Touche pas à mon poste pour y faire la promotion de son livre Chronique pour une humanité en quête de repères.

L'occasion de revenir sur le vaccin contre le Covid-19 et les potentiels effets secondaires. "L'interprétation des effets aussi bien du vaccin que de la maladie dépend de l'opinion que vous en avez", a souligné l'infectiologue controversé. "Par exemple, actuellement, quand on vous dit : ”Il y a tant de personnes qui sont mortes avec Omicron”, en réalité, le virus circule tellement qu'il y a une quantité de gens qui sont morts de tout autre chose ou qui sont en réanimation pour tout autre raison, mais comme on fait des prélèvements pour tout le monde, on trouve des Omicron. Ce qui veut dire que la relation de cause à effet […] ne va pas être la même selon que vous pensez qu'on est face à une pandémie qui tue tout le monde ou que vous pensez que c'est comme d'habitude un virus qui circule. Pour les vaccins, c'est la même chose."

Selon Didier Raoult, donc, le lien entre le vaccin et les pathologies potentiellement liées à la vaccination reste à prouver.

"Depuis janvier, Jean-Pierre a fait quatre mini AVC"

Nathalie Marquay, épouse de Jean-Pierre Pernaut, en a profité pour lui poser des questions sur l'état de santé de son homme qui s'est déjà battu contre un cancer de la prostate et est aujourd'hui atteint d'un cancer des poumons. "J'ai une question, parce que j'ai mon père et mon mari qui se sont fait vacciner en même temps. Et mon père, huit jours après, a eu un zona. Et, malheureusement, depuis janvier, […] Jean-Pierre a fait quatre mini AVC", a indiqué l'ex-Miss France (1997).

Selon elle, les problèmes cardiaques de Jean-Pierre Pernaut seraient d'ailleurs liés à la vaccination : "Quand je suis à l'hôpital et que je dis aux médecins : ”C'est quand même bizarre parce qu'on fait tous les examens possibles sur Jean-Pierre pour trouver d'où viennent ces mini AVC et on ne trouve pas”. Je leur demande s'il y a un rapport avec le vaccin qu'il a fait huit jours avant. Et tout de suite, ils me disent : ”Surtout pas”."





"Le jour où je me suis fait vacciner le lendemain, j'ai eu le Covid"

Nathalie Marquay pousse encore plus loin sa réflexion car elle a noté d'autres conséquences étranges au vaccin. "Le jour où je me suis fait vacciner le lendemain, j'ai eu le Covid", balance celle dont la fille Lou a aussi connu le même sort. "On fait les vaccins pour continuer à vivre", précise Nathalie Marquay qui se dit en faveur de la vaccination. "Mon fils Tom a fait sa troisième dose aujourd'hui et ça m'inquiète un peu…" La réponse de Didier Raoult? "Il y a des choses pour lesquelles il faut du temps."





"Arrêtez vos titres à la con!"

L'émission de Cyril Hanouna d'hier soir fut très animée. Outre un malaise dans le public, un échange houleux s'est déroulé entre Nathalie Marquay-Pernaut et Myriam Palomba, directrice des magazines France Dimanche et Public. En cause ? Le titre du dernier numéro de France Dimanche : "Jean-Pierre Pernaut : alors qu’il lutte contre la mort, Nathalie est partie." L'article expliquant que l'ex-Miss France n'a pas quitté son mari mais était... partie au théâtre.

De quoi mettre de la tension sur le plateau. Nathalie Marquay a en effet poussé un coup de gueule face à Myriam Palomba. "J’ai plein de gens qui m’envoient des messages et en me traitant de sal**e ! Alors arrêtez avec votre titre à la con!"

"Vous jouez les vierges effarouchées"

La réponse de la directrice des publications ne s'est pas fait attendre. "Mais calmez-vous, vous êtes là pour faire votre buzz ! (…) Quand on lit l’article, on voit qu’il est bienveillant. C’est le principe même de France Dimanche, qui existe depuis 1946. Vous jouez les vierges effarouchées en vous insurgeant à chaque fois du titre sans même lire le papier ! (…) Elle est là à faire son petit coup de gueule pour faire son petit buzz !"