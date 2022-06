"Il a l'air tellement mieux et plus jeune rasé de près, ça c'est le Johnny Depp dont je me rappelle", a notamment écrit une internaute, sous le charme. Ce 22 juin, l'acteur a annoncé trois dates de concert en Allemagne avec les Hollywood Vampires, supergroupe composé d'Alice Cooper, Fred Perry et Tommy Henriksen. Le 19 juin, la star était à Helsinki pour partager à nouveau la scène avec son ami le guitariste Jeff Beck. Et sa peau glabre n'a pas échappé aux médias américains et aux fans., a notamment écrit une internaute, sous le charme.

Nouveau look pour une nouvelle vie. Son procès en diffamation face à Amber Heard a fait de lui la personne la plus médiatisée des mois de mai et de juin cette année. Et c'est avec une queue de cheval et son bouc iconique que Johnny Depp a passé ses jours au tribunal de Fairfax. Aujourd'hui, l'acteur de 59 ans a décidé de dire adieu à sa pilosité faciale.