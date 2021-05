“Alors nous, Clodettes, on n’était pas très fan des fans, balance ainsi Ketty Sina, une ex-Clodette dans le documentArchives secrètes (une plongée dans l’intimité des stars des années 60) que diffusera France 3 ce vendredi et dont Télé Loisirs révèle les premières images. Avant même le spectacle, elles étaient les premières à prendre les premières places. Elles étaient là tout le temps !” Et Ketty Sina reconnaît l’aspect spécial de ces relations fusionnelles entre Claude François et ses groupies. “On trouvait ça un peu bizarre, qu’elles soient comme ça, à suivre Claude un peu partout. Mais en même temps, c’était la vie de Claude. Lui, il aimait ça. Il entretenait ça.” Pour rappel, les relations de Cloclo avec ses admiratrices ont souvent fait polémique. Le chanteur aurait notamment eu une fille cachée avec une de ses fans Fabienne, la Belge Julie Bocquet, qui n’a pas droit à son héritage.