Cet Euro 2020 est décidément source de frustration pour les fans de foot : les limites de spectateurs imposées dans les stades ne permettent en effet qu'à un très petit nombre de faire le déplacement. Mardi, seuls 2 500 français étaient présents à Munich pour soutenir l'équipe lors du premier match des Bleus face à l'Allemagne , remporté par la France.

En tribune VIP, de nombreuses stars françaises ont été aperçues, comme l'acteur Bruno Solo, l'ex-miss France Valérie Bègue ou encore Nagui, le célèbre animateur qui prépare une nouvelle émission télé . Heureux d'être présent aux côtés de sa femme dans les tribunes de l'Allianz Arena, celui-ci avait profité de l'occasion pour publier une photo sur Instagram. Le selfie, accompagné d'une petite pique en légende : "Avec mon meilleur pote", visant les personnes lui reprochant de profiter de ses liens pour assister au match.

Et si les internautes n'ont pas manqué de le critiquer, c'est finalement pour une toute autre raison ! Nombreux sont ceux qui ont décidé de le mettre face à ses contradictions en reprochant à l'animateur, qui se dit souvent écologiste, d'avoir pris l'avion pour se rendre à Munich. Dans les commentaires de la publication, les critiques se multiplient : " Et allez hop un aller-retour en avion... Pour quelqu'un qui est un virtuose de l'écologie, ça me fait bien marrer..." ", "Le match fut bon ? Et l'empreinte carbone ? Effacée ? ", interroge cet internaute, tandis que d'autres estiment que l'animateur "aime se faire voir".