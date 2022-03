"Décision malavisée"

"Il en a eu assez. On lui avait promis, à lui et à tous les autres, une tournée en Afghanistan qui devait se dérouler après les différentes cérémonies. Mais cela ne s'est pas produit", a glissé une source dans le Mirror. "De nombreux garçons en ont marre. On leur a promis une opération à l'étranger et cela a été décalé sous leur nez durant trois ou quatre ans. Quand la tournée était sur le point d'avoir lieu, elle a été annulée", a-t-on expliqué pour justifier le comportement du jeune homme, enclin à combattre Vladimir Poutine. "Il pense certainement pouvoir aider, mais c'est une décision malavisée", a admis cette même source.

© AFP

Liz Truss, secrétaire d'État aux Affaires Étrangères, a récemment déclaré qu'elle soutenait ce genre d'initiative. "Le peuple d'Ukraine se bat pour la démocratie, pas seulement pour l'Ukraine, mais pour toute l'Europe", a-t-elle tranché sur la BBC.