"Je voulais faire un hit en l'honneur des Diables Rouges !", balance et plaisante ainsi Pablo Andres sur ses réseaux sociaux. "Donc j'ai demandé de l'aide à un professionnel: Roméo Elvis! Alors, on le garde ?"

"Roméo, tu fais des hits toi?", balance ainsi Pablo Andres au début de la vidéo. "A la coupe du monde, les Français, ils avaient un hymne?" Et le rappeur de répondre: "Vegedream, Ramenez la coupe à la maison, 141 millions de streamings." "Waouw, moi je pense qu'on peut attendre ce chiffre", dixit l'humoriste avant de lui demander ses conseils. "Il faut que tu touches tout le monde, surtout les jeunes!" Une réplique qui fait penser aux récents déboires de Roméo Elvis qui avait été accusé d'agression sexuelle. Si ce dernier est déjà revenu sur le devant de la scène avec ses singles TPA et AC, il revient aussi ici dans le registre comique.

Et avec leur instrument moderne (l'accordéon), les deux compères partent ensuite dans un délire hilarant en chantant les Diables. "Cet été on fait la fête, on fait tomber les masques avec Boyata et Thibaut Courtois". Et Le refrain? "Oh oh y a Carasco, ah ah y a Boyata/ Ouh ouh y a Lukaku, he he he, Thomas Meunier!"

Et ils finissent en duo et tout en autodérision: "Ca c'est un hit!" "Non peut-être!"