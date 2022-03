"Je suis toujours embarrassée"

Jusqu'à ce jour, l'actrice de 57 ans regrette d'avoir participé à cette suite en pleine mer et sans queue ni tête réalisée trois années plus tard. "Ce film n’a aucun sens. Je suis toujours embarrassée de l’avoir fait", a-t-elle confié à Daniel Radcliffe, son partenaire dans Le Secret de la Cité Perdue, dans le cadre d'une interview commune. Keanu Reeves avait eu plus de flair et avait décliné la proposition. "À l’époque, je n’ai pas donné de retour après la lecture du script. Je voulais vraiment travailler avec Sandra Bullock (...) et j’aimais Speed, mais un paquebot de croisière ? Je n’avais rien contre les artistes impliqués, mais à ce moment je sentais que ça n’allait pas le faire", a expliqué l'acteur récemment. Sur le moment, ce choix lui avait coûté cher, puisque la Fox a ensuite refusé de travailler avec lui durant une décennie.