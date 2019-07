D’après RTL, le compte Instagram de Johnny Hallyday - près de 300 000 abonnés - n’avait été modifié qu’une seule fois depuis son décès, "pour y changer sa photo de profil et partager la sortie de son album posthume" .

Depuis ce dimanche 28 juillet, plus personne ne peut poster d’hommage sur les photos du Taulier qui s’y affichent pas plus qu’y lire les anciens commentaires ou en ajouter. La veuve du chanteur, Læticia Hallyday, aurait-elle voulu agir suite aux sempiternelles querelles impitoyables auxquelles se livrent la famille Hallyday et les fans via le célèbre réseau social ? Gala a mené l’enquête. " Après la mort d’un utilisateur, Instagram propose deux options à ses proches, analyse le magazine people français. Le compte peut être désactivé et disparaître du réseau social. La demande ne peut toutefois être faite que par un proche du défunt, qui doit apporter la preuve d’un lien de parenté. Mais n’importe quel membre de la famille, proche ou ami du disparu, peut également demander à ce que le compte soit transformé en une page de commémoration, après avoir attesté du décès de la personne."

Læticia n’a donc pas fait le choix de supprimer le compte Instagram de Johnny après son décès. Mais si la maman de Jade et Joy ne l’alimente pas (la dernière publication date du 21 novembre 2017 avec Johnny qui pose en compagnie de sa chienne Cheyenne), les fans du rockeur peuvent toujours regarder les photos postées de son vivant par l’interprète de Rester vivant. C’en est en revanche terminé des commentaires, soutiens, hommages et autres attaques déguisées en bataille ou pas déclenchées par les différents clans Hallyday.