Une nouvelle qui a surpris le grand public, mais pas lesd'Hollywood. À 67 ans, Bruce Willis est contraint d'arrêter une carrière menée à 100 à l'heure pour raisons de santé. Son ex-femme Demi Moore, dont il est toujours proche, l'a annoncé : l'acteur mythique souffre d'aphasie. Une condition qui était devenue ingérable durant les tournages.

"Ça devenait de plus en plus difficile"

L'aphasie est un trouble qui touche non seulement le langage, mais aussi dans de nombreux cas la compréhension, la lecture et l'écriture. Il survient généralement après un AVC ou un traumatisme crânien et empêche le patient de communiquer normalement. Mélanges de mots, de sons, phrasé lent et difficultés à s'exprimer de façon spontanée sont autant de symptômes reconnus. Bruce Willis, relayé au rang d'acteur de séries B malgré son statut, a tenté de combattre l'inévitable ces dernières années. Et cela se savait.

"Il utilisait des oreillettes, des accessoires auditifs pour qu'on puisse lui glisser les répliques", a indiqué une source du côté de Page Six. "Ça devait de plus en plus difficile de l'avoir à l'écran", a-t-on ajouté. Certaines productions ont eu recours à des doublures pour maximiser son temps d'écran et certains tournages se déroulaient le plus près possible de son domicile, lit-on encore. "Cela devenait évident qu'il avait des soucis... Il ne pouvait plus jouer", a confié cette même source.

Bruce Willis est, et restera, l'un des acteurs de films d'action les plus connus de la planète grâce à Piège de cristal, Armageddon ou encore Incassable.