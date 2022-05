Après Gaspard né en 2018, Julie Denayer a donné naissance au petit Achille. "Il nous fallait quelques jours pour atterrir avant de partager la nouvelle", écrit Adrien Devyver sur Instagram. "Notre petit Achille, tellement pressé, est venu agrandir notre famille ce 20 mai 2022." Voilà une bonne nouvelle qui explique l'absence de l'animateur aux commandes du dernier Grand Cactus et remplacé en urgence par Cyril Detaeye. Né prématurément donc, Achille est bien suivi, comme l'assure son papa sur son réseau social. "Nous sommes épaulés par des équipes médicales extraordinaires, nous savons que le chemin sera long mais notre Achille est déjà un formidable petit guerrier."

Réactions people en cascades

Plusieurs personnalités (Sara de Paduwa, Ophélie Fontana, Maureen Louys, Cécile Djunga, Daniela Prepeliuc, etc.) les soutiennent. Caroline Fontenoy, qui a aussi connue la naissance d'un prématuré récemment, leur adresse ce tendre message. "Je pense très fort à vous pour être passée par la case neonat. Vous êtes entre de bonnes mains et je suis sûre qu'Achille va vite récupérer. Courage. Mille pensées pour vous et bienvenu petit Achille." Félicitations et courage à eux au nom de toute la rédaction de la DH également.