Si NTM s’est séparé en 1998, il s’était toutefois reformé en 2008, à l’occasion des 20 ans du groupe. Mais, depuis 2016, l’entente n’est plus au beau fixe. Kool Shen avait même déclaré ne plus avoir de contact avec JoeyStarr. De quoi le mettre en rogne quand on lui pose la question dans The Call. "J’ai appris il y a deux semaines que Kool Shen m’avait bloqué sur son téléphone depuis trois mois ! Il est trou du c**, il est trou du c** ! Qu’est-ce que tu veux que je te dise ? Voilà quoi !"

Et ce ne serait pas parce qu’il s’agit d’une histoire de "vieux couple". "Quoi ? Je vais faire quoi ? Il n’a jamais voulu faire la gonzesse mais pourtant il se comporte comme une gonzesse."