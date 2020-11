Ce 16 novembre 2010, le communiqué officiel annonçant les fiançailles du prince William avec Catherine Middleton prend tout le monde de court. Certes, les futurs mariés se fréquentent depuis près de sept années mais les réticences du fils aîné du prince de Galles à s’engager sont connues, si bien qu’aucun bookmaker m’aurait osé miser sur un mariage prochain.

Quelques semaines plus tôt, William et Kate étaient apparus côte à côte, très souriants et le teint hâlé, lors du mariage d’amis. Ils partageaient déjà ce tendre secret de leurs fiançailles. C’est lors d’un voyage avec un groupe d’amis que le prince a fait sa demande. On ne connaîtra pas plus de détails que cette demande a eu lieu lorsque William loua un hélicoptère pour survoler la région et s’isoler quelques moments avec Kate. Cette dernière confiera plus tard qu’elle ne s’y attendait pas vu qu’ils étaient avec des amis.

C’est en 2001 à l’Université de Saint Andrews où le prince étudie la géographie et Catherine Middleton l’Histoire de l’Art, que leurs regards se croisent pour la première fois lors d’un défilé de mode caritatif. En 2003, ils partagent un appartement ensemble. Leur relation va évoluer et surtout surmonter les craintes de William et les séparations en raison de la formation militaire du prince.

Pendant ce temps, déjà proie de la presse, il est difficile pour Catherine Middleton qui fait partie d’une famille aisée, de pouvoir s’épanouir professionnellement. Elle travaille brièvement dans la vente d’accessoires en ligne, fait des stages de photographie, puis intègre l’entreprise familiale qui vend sur mesure l’organisation de fêtes pour enfants. Cette impossibilité pour Kate d’être réellement indépendante, lui vaut alors le sobriquet de Waity Kate (Kate qui attend).