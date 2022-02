Le 9 février 1977 en déplacement officiel près d’Amman, l’hélicoptère qui transporte la reine Alia de Jordanie s’écrase. L’épouse du roi Hussein âgée de 28 ans perd la vie. Très populaire, elle laissait trois jeunes enfants et un peuple bouleversé par cette fin précoce tragique.

Alia Toukan voit le jour au Caire le 25 décembre 1948. Elle est la fille de l’ambassadeur Bahauddin Toukan qui est membre de l’une des familles les plus importantes du pays. Alia grandit au gré des différentes affectations diplomatiques de son père : l’Egypte, Londres, les Etats-Unis, la Turquie et Rome. C’est dans la capitale italienne qu’elle décroche un diplôme en sciences politiques et psychologie sociale de l’université Loyola. Elle complète sa formation en relations publiques au Hunter College à New York.

De retour en Jordanie en 1971, elle est engagée par la compagnie aérienne Royal Jordan Airlines. C’est ainsi qu’elle fait la rencontre du roi Hussein de 13 ans son aîné. Le souverain hachémite règne depuis 1952 sur un royaume menacé par ses voisins. Il a déjà été marié à deux reprises avec la reine Dina (1955-1957) puis avec la princesse Muna (1961-1971) avec qui il a cinq enfants dont l’actuel roi Abdallah.

Tombé sous le charme de la jeune femme aux longs cheveux, Hussein de Jordanie lui confie l’organisation des premiers championnats au niveau international de ski nautique qui sont prévus en septembre 1972 à Aqaba, la station balnéaire de la mer Rouge. Le 24 décembre de la même année, le roi Hussein épouse Alia Toukan qui devient reine de Jordanie.

Contrairement aux précédentes épouses du souverain, Dina qui n’a été mariée que moins de deux ans et Muna qui est d’origine britannique, Alia suscite d’emblée un grand engouement dans l’opinion publique. Elle multiplie aussi les gestes de tendresse en public à l’égard de son époux, ce qui est alors peu habituel.

Alia donne naissance à Haya (1974) et Ali (1975). Le couple royal adopte aussi la petite Abir, une fillette palestinienne de 5 ans, orpheline après l’accident d’un avion sur le camp de réfugiés où elle vivait.

La reine est très active dans le domaine de la petite enfance, de l’éducation (elle contribua au développement de bibliothèques) et de la condition féminine. Il n’était pas rare de la voir apparaître pour des visites surprises sur le terrain, ce qui contribuait aussi à sa grande popularité.

Sa mort provoqua une consternation nationale. Le roi Hussein se remaria 18 mois plus tard pour la dernière fois avec Elizabeth Najeeb Halaby qui devint la reine Noor et avec qui il eut quatre enfants. Sur les photos à l’époque de leurs fiançailles, on les voit avec les trois petits orphelins de la reine Alia bien qu’ensuite les relations aient été plus tendues entre eux. La reine Noor explique dans ses mémoires qu’elle avait fortement hésité à accepter la demande en mariage du roi, non seulement car il était déjà le père de huit enfants mais surtout en raison de son récent veuvage et de la place qu’occupait la défunte reine Alia dans le cœur des Jordaniens.

Sa fille la princesse Haya a épousé l’émir de Dubaï dont elle a divorcé avec fracas en 2021, après s’être enfouie de l’émirat et avoir trouvé refuge à Londres où elle travaille désormais pour l’ambassade de Jordanie. Il y a 5 ans pour les 40 ans de la disparition de sa mère, la princesse Haya avait fait don de 37 millions d’euros et créé l’organisation Tkiyet Um Ali pour venir en aide aux familles dans le besoin et lutter contre la faim. Elle réalisait ainsi le souhait de la reine Alia qui n’avait pu se concrétiser. Si le Royaume-Uni pleura sa "princesse du peuple" et "reine des cœurs", l’onde de choc fut aussi très importante en Jordanie lors de la disparition de "la reine des pauvres". L’aéroport international d’Amman a été rebaptisé en sa mémoire.