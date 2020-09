"Il avait besoin de solitude, il était casanier, mais qu’est-ce qu’on s’amusait quand même quand on était avec lui !"

Bourvil n’avait que 53 ans. Il est mort, victime d’une forme de cancer, le 23 septembre 1970. Ce mercredi, il y aura cinquante ans de cela.

Pour illustrer l’étendue de sa carrière, il est difficile d’éviter les chiffres. La grande vadrouille : 17 millions de spectateurs en France. Le corniaud : près de 12 millions. Ce sont les deux films de Louis de Funès qui ont le mieux marché. Dans la carrière de Belmondo, c’est Le cerveau qui fut le film le plus rentable. Avec Bourvil… Chez Fernandel, La cuisine au beurre (1963) se classe juste derrière La vache et le prisonnier et les premiers Don Camillo. Gabin ? Dans l’après-guerre, ses plus gros films en termes d’entrées furent Les misérables et La traversée de Paris. Avec Bourvil…

(...)