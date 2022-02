C'est sur son compte instagram que la mannequin a annoncé l'heureuse nouvelle. La fille de David Hallyday et Estelle Lefébure, assez discrète, est tombée enceinte à 26 ans.

En couple avec un certain Kamran Ahmed, la fille du chanteur et de la mannequin a partagé les clichés en noir et blanc accompagnant sa bonne nouvelle. "Notre coeur s’agrandit ! Tellement heureuse de vous partager ce nouveau bonheur qui s’annonce", écrit-elle en toute simplicité.

Les deux tourtereaux qui se sont mariés cet été ont été félicités par la future grand-mère: "Mes amours!", a commenté Estelle Lefébure.