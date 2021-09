Ce 15 septembre, le Duc et la Duchesse sont encensés par le magazine pour leur "compassion" et le fait de prendre des "risques pour aider les communautés dans le besoin". "Ils ne font pas qu'opiner. Ils courent vers les luttes", y écrit leur ami, le chef cuisinier José Andrés. Les détracteurs du couple néo-californien se sont rapidement fait entendre sur les réseaux sociaux. "Ils influencent qui au juste ?", "vers quels problèmes Harry et Meghan ont-ils réellement couru ? Quelle zone de guerre ? Quelle tragédie ? Quelle crise ? Qu'ont-ils fait pour améliorer les choses ? Cordialement, l'ensemble du Royaume-Uni", ou encore "ça doit être une erreur", peut-on lire sur Twitter. En plus des Sussex, le "top 100" met à l'honneur Omar Sy, la vice-présidente américaine Kamala Harris, Elon Musk ou encore la tenniswoman Naomi Osaka.