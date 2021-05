Jennifer Lopez et Ben Affleck ont fait rêver tous les nostalgiques du début du millénaire en s'offrant une escapade médiatisée dans le Montana. Un moment en suspens qui a fait réagir le Tout-Hollywood dont Matt Damon, ami de longue date de l'acteur, ou encore Jennifer Lawrence, surexcitée à l'idée d'un retour de flamme. Aujourd'hui, un proche du couple présumé remet de l'huile sur ce feu naissant dans

"À l'heure actuelle, ils se laissent porter et prévoient de se voir le plus souvent possible, mais ils doivent encore discuter avant qu'ils n’officialisent", lit-on sur le site du magazine. La chanteuse de 51 ans, dont les sentiments seraient réels malgré la fraîcheur de sa rupture avec Alex Rodriguez, temporise. "Il est évident qu’ils sont à nouveau tombés amoureux l’un de l’autre, et ce de manière très intense, mais ils ne veulent rien gâcher en mettant une quelconque étiquette sur leur relation ou en se mettant trop de pression", poursuite la source. Une manière d'assurer une transition en douceur pour ses deux enfants, Max et Emme, 13 ans.