"Je ne vois pas leur couple durer"

"Je pense qu'Harry et Meghan se fréquentent depuis trop peu longtemps. Je ne vois pas leur couple durer", a-t-elle estimé dans des propos rapportés par le Daily Mail. Un échec potentiel que Lady Victoria voit venir depuis le début. "Juste avant leur mariage, je me suis dit: 'Ils vont se marier, avoir quelques enfants... Et elle finira par vouloir être en Amérique'", déclare-t-elle aujourd'hui. Selon elle, les Sussex, toujours entre deux avions depuis leur rencontre, ont "brûlé les étapes" contrairement à Kate et William. "C'est ce qui explique la réussite de leur relation : ils ont été ensemble pendant longtemps avant de se marier", tranche la socialite, fille du 6e marquis de Bristol.