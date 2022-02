Laurent Fontaine, spécialiste des people autour de la table de Matthieu Delormeau dans TPMP People sur C8, a donné son avis sur Jean-Marie Bigard et "le couple libre" que l'humoriste forme avec sa femme Lola Marois balance ainsi le chroniqueur.

"Bigard est devenu fou!"

Laurent Fontaine poursuit en parlant de ce mauvais souvenir pour lui. “Pardon mais dans une émission que je produisais qui s’appelait Les people passent le bac sur NRJ12, il y a cinq ans, on ne la voulait pas elle, on le voulait lui et pour l’avoir lui il fallait qu’on l’ait elle. Et j’ai vécu l’horreur pendant un an. Lui, barré, fou furieux... je me suis jamais fait déchirer la gueule comme Bigard a pu me déchirer la gueule. Un jour, il est parti, il avait les veines rouges comme ça parce qu’on avait 10 minutes de retard”. Et selon l'animateur d'Y'a que la vérité qui compte en duo avec Pascal Bataille, rien ne s'arrange avec les années, notamment avec ses récents propos jugés complotistes ou ses charges envers Macron “Bigard il est devenu fou (….) ils ont de la m**** dans le cerveau (…) le mec ne supporte plus de ne pas être numéro un, il vieillit mal."