"Booster leur crédibilité" Si cette réunion peut avoir des allures de premier pas vers l'apaisement des tensions post-Megxit, elle ne fait pas l'unanimité pour autant. "Je n'ai aucun doute sur le fait que tout ça a été organisé pour leur documentaire Netflix", a pesté l'expert royauté Tom Bower, lit-on dans le Daily Mail. Le couple a effectivement signé un contrat d'un montant de 100 millions de dollars avec la plateforme pour un documentaire. "Les conseillers de la reine ne sont parvenus à la protéger des pires diffamateurs de la famille royale, alors que les Sussex se servent d'une femme âgée et fragile pour booster leur crédibilité et leurs revenus", a poursuivi l'auteur d'une biographie consacrée à l'ancienne actrice.

Les Sussex sont attendus à La Haye ce 16 avril pour l'ouverture des Invictus Games.

Un petit tour et puis s'en va. Meghan Marke et le prince Harry ont surpris leur monde en faisant un crochet par le Royaume-Uni avant de filer vers les Pays-Bas et les Invictus Games. Les Sussex ont rejoint Windsor, où la reine de 95 ans a pris ses quartiers depuis ses problèmes de santé, en catimini. Le prince Charles et Camilla Parker Bowles étaient présents, contrairement à William et Kate Middleton, visiblement snobés.