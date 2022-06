Infidélités "Ils se sont battus en pleine rue devant tout le monde", a révélé la journaliste ibérique Silvia Taules. Cette anecdote remonterait à 2017, période à laquelle le couple traversait déjà une zone de turbulence. Les cris de la Colombienne ce jour-là auraient provoqué l'annulation de plusieurs de ses concerts. L'infidélité présumée du défenseur du FC Barcelone était déjà l'origine de cette altercation, a confié la reporter. "Nous avons le regret de confirmer que nous sommes en cours de séparation. Pour le bien-être de nos enfants, qui sont notre plus grande priorité, nous demandons le respect de notre vie privée", a déclaré l'ancien couple à la presse.

Point de non-retour. Début juin, les rumeurs autour d'une séparation imminente entre Shakira et Gerard Piqué s'étaient intensifiées. On disait alors que l'Espagnol avait été surpris dans les bras d'une autre femme. La chanteuse et le footballeur ont finalement annoncé eux-mêmes la décision dans un communiqué écrit à quatre mains. Mais les tensions entre eux ne datent pas d'hier.