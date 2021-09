Elle a beau faire débat, l'existence d'une potentielle vie extraterrestre a le don de nous fasciner. Tom DeLonge, Miley Cyrus, Gigi Hadid et Zayn Malik... certaines célébrités ont publiquement fait part de leur passion pour les "petits hommes verts". Demi Lovato vient même d'y consacrer une série documentaire,, sortie ce 30 septembre. La chanteuse de 29 ans y raconte ses propres enquêtes.

"J'ai vécu une expérience assez profonde le jour de mon 28e anniversaire", y confie-t-elle. "Nous observions les étoiles et nous avons essayé de faire ce protocole où vous établissez un contact. Et tout à coup, quelque chose est apparu directement au-dessus de nous dans le ciel. Ce sont d'énormes lumières qui ont presque formé un point d'interrogation dans le ciel, et puis c'est comme si elles s’étaient retirées", raconte-t-elle dans des propos traduits par Cnews. Une "expérience époustouflante" qui fait dire au mannequin que les extraterrestres vivent bel et bien "parmi nous". Selon elle, il n'y rien à craindre de leur présence, puisqu'ils veilleraient au "meilleur intérêt de notre planète".