"Drame humain"



On le sait, Albert II est un passionné de ballon rond. Fervent supporter de l'AS Monaco, l'époux de Charlène ne pouvait pas manquer le choc qui opposait son club à l'Olympique Lyonnais (OL) pour se maintenir sur le podium de la Ligue 1. Outre la défaite, le Prince a vu une blague douteuse gâcher sa soirée ce dimanche 2 mai.

"Contrairement à Grace Kelly, l'OL a réussi son tournant à Monaco", pouvait-on lire sur un site de supporters lyonnais à l'issue du match. Deux jours plus tard, le 4 mai, Albert de Monaco s'est exprimé par voie de communiqué pour dénoncer cette formule de mauvais goût qui fait bien évidemment référence à l'accident de la route fatal de septembre 1982. "Le Palais princier a pris connaissance avec indignation de commentaires déplacés sur le site internet 'LeLiberoLyon' et repris sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux suite au match de football Monaco-Lyon qui s'est déroulé le 2 mai en soirée", peut-on y lire.

"Il est regrettable qu'un drame humain, quel qu'il soit et dans le cas présent ayant touché la Famille princière, soit comparé à un évènement sportif. Au nom de sa famille, S.A.S. le prince Albert II condamne de tels propos et son auteur en invitant au discernement et au respect dû à la mémoire de toute personne disparue", déplorent les équipes de la famille princière monégasque. "Je n'ai même pas les mots pour décrire à quel point ça me dégoûte", avait quant elle écrit la fille de Stéphanie de Monaco sur Instagram après l'incident.