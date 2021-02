Le harcèlement scolaire a malheureusement fait partie des choses auxquelles Inès Reg a dû faire face étant plus jeune. Marraine d’À bonne école, un documentaire sur le sujet, diffusé prochainement sur Canal +, l’humoriste de 28 ans est revenue sur un passé scolaire qui n’était pas toujours facile et sur les nombreuses moqueries de ses camarades à propos de sa petite taille.

Aujourd’hui, la jeune femme mesure 1,50 mètre. " Je vous laisse imaginer ma taille quand j’avais 10-12 ans ", dit-elle au Parisien. À l’école, " on m’appelait la naine, on me donnait du Mimie Mathy 24 heures sur 24, on me mettait des choses en hauteur pour que je ne puisse pas les attraper, ça a été très compliqué à vivre ", continue la nouvelle recrue des Enfoirés, qui s’est longuement entretenue avec des collégiens français en quête d’outils pour venir à bout du harcèlement à l’école. De son côté, elle confie que les discussions avec sa maman et l’autodérision ont été des forces qui l’ont aidée à combattre les brimades.

L’humoriste du Jamel Comedy Club le reconnaît toutefois : "Pour la nouvelle génération, ce qui est encore plus dur, c’est qu’ils doivent aussi gérer les réseaux sociaux. Moi, j’ai eu la chance de vivre ma jeunesse sans Facebook, sans Instagram… Quand je vois dans quel état me mettent certains commentaires de haters alors que j’ai du recul, j’imagine ce que ça doit être quand on est en train de se construire…"