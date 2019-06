Brooklyn Beckham, qui partage sa vie avec Hana Cross, ne vit pas la période la plus rose de sa vie.

En effet, le jeune couple s'est souvent disputé publiquement ces derniers temps. Entre autre, une grosse dispute lors du Festival de Cannes à la mi-mai. Ce comportement ne réjouit pas David et Victoria Beckham, les parents de Brooklyn. Lui et Hana se sont d'ailleurs déjà séparés avant de se remettre ensemble.

Du coup, l'ancien joueur de football de Manchester United et du Real Madrid a décidé de parler à son fils.

"David a des liens étroits avec Brooklyn et il est inquiet pour lui de le voir se disputer avec Hana", a expliqué une source proche des Beckham au Sun. "Ces dernières semaines, ils se sont beaucoup criés dessus et David souhaite que Brooklyn réfléchisse sérieusement à la question de savoir s'il a un avenir avec elle."

"David a demandé à Brooklyn de passer plus de temps avec sa famille, a poursuivi le proche. Il sait que le jeune amour peut être compliqué, mais il ne veut pas que ces embrouilles publiques deviennent trop récurrentes. Plutôt que d'interférer, il essaie d'agir froidement et de donner quelques conseils à Brooklyn. Mais il semble assez clair pour tout le monde autour de lui que David n'est pas le plus grand fan de Hana à l'heure actuelle" , poursuit la source.