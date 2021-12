Ce 28 décembre, c'est avec émoi que le grand public apprenait avec le décès de Grichka Bogdanoff, icône du petit écran et figure iconoclaste, à 72 ans. Aujourd'hui, son propre jumeau Igor, lui aussi infecté par le COVID-19 et non-vacciné, nourrit les plus vives inquiétudes. Dans une interview accordée au, leur ami Luc Ferry a avancé qu'il était toujours dans le coma au centre de réanimation de l'hôpital Georges Pompidou.

"S'il se réveille, vous imaginez la douleur d'apprendre que son frère est mort ?", s'est-il interrogé dans le journal français ce 29 décembre. "Il y a trois-quatre jours, j'ai appris qu'il était encore dans le coma", a-t-il précisé, semblant confirmer une information distillée sur BFMTV le jour même. L'ancien ministre a toutefois voulu prendre des pincettes. "Je ne peux pas vous le confirmer, je ne voudrais pas participer à une fausse rumeur", a-t-il souligné. Par ailleurs, Luc Ferry soutient que Grichka Bogdanoff n'était pas "antivax".