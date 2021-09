Les communicants les plus aguerris y perdraient leur latin. Que se passe-t-il réellement ces derniers mois derrière les murs du Palais princier de Monaco ? Depuis le mois de mai, la princesse Charlène est coincée en Afrique du Sud, pays où elle a grandi et où elle s’était déplacée pour soutenir un programme de préservation des rhinocéros.

C’est là qu’elle a commencé à souffrir d’une grave infection ORL, conséquence d’une précédente opération liée à des implants dentaires.

Après 5 ans de relation, l’ancienne nageuse olympique a épousé en 2011 le prince souverain de Monaco.

Depuis, la princesse ne joue pas vraiment la partition que l’on attend d’une Première Dame. Elle assiste ponctuellement aux grands événements, n’accompagne que rarement le prince en déplacement mais s’investit dans les causes qui lui tiennent à cœur comme la prévention à la noyade, l’accès au sport pour les enfants et les seniors.

En 10 ans de mariage, beaucoup de rumeurs ont circulé, ses absences publiques ont souvent suscité des commentaires. Le Palais avait donc organisé une communication importante avec des capsules vidéos pour commémorer les 10 ans de mariage mais tout vola en éclats avec la princesse retenue en Afrique du Sud pour cause d’impossibilité de prendre un avion. Le prince et les jumeaux Jacques et Gabriella sont allés la voir en juin. Les interrogations fusaient déjà à ce moment-là.

(...)