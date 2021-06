il est né le 28 juin 1971 en Afrique du sud Il a abandonné ses études quand il a découvert Internet. Pour lui, c’était l’avenir !

Pour devenir un des hommes les plus fortunés de la planète, cela peut aider d’avoir un papa déjà très riche. Elon Musk a grandi dans une des plus grandes propriétés de Pretoria, la capitale de l’Afrique du Sud, où il est né le 28 juin 1971. Il n’a pas été un écolier particulièrement brillant, mais il était doué de ce qu’on appelle une mémoire photographique : capable de retenir tout ce qu’il lisait. Et il lisait énormément !

Ses lectures favorites : Le Seigneur des anneaux, la science-fiction et les bandes dessinées. Il a très tôt proclamé que ce qu’il voulait faire plus tard, c’était… "sauver le monde". Comme d’autres enfants imaginatifs, il parlait de coloniser d’autres planètes.

Il avait aussi une passion pour les jeux de rôle et pour les jeux… informatiques.

À 10 ans, il possédait… son ordinateur. Un Commodore VIC-20. 8 bits et une mémoire de 5 kilos de RAM. Les spécialistes apprécieront…

C’étaient vraiment les premiers temps de l’ordinateur familial. Le sien était livré avec un manuel de programmation. Il apprendra les trois langages de programmation d’alors : Basic, Pascal et Cobol. À 12 ans, Elon Musk crée son propre jeu pour PC : Blastar, qu’il réussit à vendre pour 500 dollars.

Enfant atypique, il est la tête de turc dans ses écoles et dans son quartier. Pour apprendre à se défendre, il va pratiquer le karaté, la lutte et le judo.

Son père veut l’inscrire à l’université de Pretoria. Elon Musk ne rêve que d’Amérique, là où "les grandes choses sont possibles". Il se trouve que sa mère est canadienne. Les lois d’alors lui accordent la double nationalité. Cela permet à Elon d’aller vivre à Montréal, dans la famille de maman. Dispute avec son père qui lui coupe les vivres.