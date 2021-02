Qu'on se le dise, la Reine n'entend pas voir la monarchie britannique se faire piétiner en mondovision. La preuve ? Elle viendrait de tenir une séance en urgence pour faire face aux éventuels dégâts de cette interview-vérité... et préparer une cinglante réponse. Alors qu'on disait Harry prêt à renégocier certains détails du Megxit un an après sa mise en place, et même à effectuer un retour vers le Royaume-Uni en solo, il se pourrait qu'il soit honni pour de bon. Elizabeth II envisagerait de retirer les derniers titres miliaires de son petit-fils, dont celui de capitaine de la Marine royale. Il verrait ainsi son frère William et la princesse Anne reprendre le flambeau, souligne Madame Figaro Un affront terrible pour celui qui a toujours l'armée dans la peau. Le Prince et l'ancienne actrice de 39 ans seraient d'ores et déjàà l'idée de devoir renoncer à leur statut au sein dix-huit oeuvres de charité, ni plus ni moins.