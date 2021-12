Accompagnée de son danseur Simone Di Pasquale, Monica Belucci, 57 ans, a régalé les téléspectateurs de la RAI d'un tango argentin sensuel. Jusque là, rien d'anormal...

Sauf que selon le journal Libero Quotidiano, la séquence n'a tout simplement pas été effectuée en direct. Les deux partenaires ont dansé dans l'après-midi, sans public.... ni jury ! Les techniciens ont fait en sorte de ne montrer que des plans serrés et étroits. Aucun plan large n'a été pris pour éviter de montrer l'ambiance vide du studio.

De plus, l'interprète de Cléopâtre dans Astérix et Obélix aurait accepté d'être invitée d'honneur uniquement pour faire la promotion de son nouveau film "La Befana Vien di Notte 2". Selon des témoins, elle se serait d'ailleurs montrée "froide" et "antipathique", refusant même d'être interviewée par la présentatrice Milly Carrlucci.

Une danse plus que réussie mais pour la forme, on repassera...