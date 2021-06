Comme le rapporte Page Six, "Ye" "était avec Irina juste avant qu'il ne se mette en couple avec Kim". Selon cette même source, le producteur l'a "longtemps courtisée". Si l'on n'en sait pas davantage sur les circonstances de leur rupture, on sait qu'un homme a rapidement fait tourner la tête du top model d'origine russe : Cristiano Ronaldo. En 2010, le footballeur portugais et l'Ange de Victoria's Secret ont entamé une relation longue de cinq ans. Ce n'est qu'en 2012 que Kanye West retrouvera l'amour avec une certaine Kim Kardashian.

Plus que de simples connaissances. Actuellement en France où ils passent du bon temps, Irina Shayk et Kanye West voient leur vie amoureuse scrutée à la loupe. Et pour cause : le mannequin de 35 ans et le rappeur qui vient de fêter ses 44 ans ont déjà été en couple.