Elle l’a annoncé dans la presse française fin 2019 : désormais, Iris Mittenaere communiquerait elle-même sur ses amours.

Lassée de lire tout et surtout n’importe quoi sur son compte, l’ancienne Miss France et Miss Univers a donc mis son projet à exécution, en publiant une photo d’elle et de son petit ami, Diego El Glaoui, mannequin de 31 ans, sur son compte Instagram.

Les tourtereaux passent quelques jours de vacances dans un superbe hôtel de Marrakech, et c’est dans l’une des piscines de l’établissement qu’ils ont pris la pose. " Forts seuls, inarrêtables ensemble", a légendé Diego.

De son côté, la jeune femme en profite pour faire un peu de pub à la résidence qui les accueille puisqu’elle propose à ses abonnés de participer à un concours qui pourrait les emmener à leur tour dans ce havre de paix. Sous le cliché, romantique et sexy, elle explique toute la marche à suivre pour être les heureux gagnants… Vu le nombre de "like" engrangés par la photo en quelques heures à peine, voilà une opération qui est tout bénéfice pour le palace.