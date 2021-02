L’ex-Miss France et Miss Univers 2016, en couple avec Diego El Glaoui depuis deux ans, a joué franc-jeu pour expliquer son petit ventre rond apparaissant sur certaines photos. " J’ai souvent le ventre qui gonfle. Et ça me gonfle de le rentrer", a-t-elle commenté avant de préciser sa pensée : "Je pense qu’il faut décomplexer le ventre qui gonfle… On est pas mal dans ce cas". Et de livrer quelques astuces pour éviter ces situations. "Quand je ne mange pas du tout de gluten de la journée, je suis moins ballonnée… Je prends des probiotiques mais rien de miraculeux. Ma solution c’est de manger sainement (mais vous me connaissez je n’y arrive pas trop)."