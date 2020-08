Ce dimanche 2 août, Nagui a assisté à la représentation d’une pièce de théâtre au festival de Ramatuelle. Très enthousiaste, il a partagé une photo de sa soirée sur son compte Instagram. Un cliché qui a provoqué de vives réactions. En effet, on peut y voir un gradin à l'extérieur plein à craquer de spectateurs. Si l'ensemble du public semble porter un masque, les distances sociales ne sont clairement pas respectées. En légende de la photo, l'animateur de "N'oubliez pas les paroles" indique: " Formidable soirée théâtre au festival de Ramatuelle. Un public responsable et masqué, un spectacle drôle et intelligent avec François-Xavier Demaison et François Bérléand, Par le bout du nez. Vive le théâtre, même masqués”.Parmi ses 355.000 abonnés, beaucoup d'internautes lui reprochent son comportement "irresponsable" durant cette crise sanitaire. "Même masqué… Tellement de monde", "C’était bien utile tous ces risques?", "Irresponsable.... S’il vous plaît, ne venez pas nous applaudir à 20h d’ici quelques semaines", sont quelques-unes des remarques que l'on peut lire en commentaire.Nagui a néanmoins pu compter sur le soutien de certains abonnés, expliquant que "les gens sont masqués et ne bougent pas". Les organisateurs du festival avaient d'ailleurs affirmé que toutes les mesures avaient été prises pour respecter les règles sanitaires en vigueur. Le nombre de places disponibles est notamment passé de 1.200 à 700.