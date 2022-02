Personnalité bien connue des fidèles de Touche pas à mon poste, Isabelle Morini-Bosc a récemment fait son retour comme chroniqueuse auprès de Cyril Hanouna après avoir été laissée au repos pendant un mois. Elle est également apparue dans Chez Jordan, le rendez-vous que Jordan De Luxe anime pour Télé Loisirs. À cette occasion, elle s’est confiée sur un épisode dramatique de sa vie à propos duquel elle ne dit normalement rien : un viol.

Les faits remontent à 2016. “J’ai été ceinturée en arrière pendant que je faisais un footing à Neuilly, par un Monsieur qui était un marathonien. Il est arrivé par derrière et il m’a attrapé (elle fait le geste, ndlr.). […] Il m’a couché dans un bosquet”, a-t-elle expliqué. Lorsque Jordan De Luxe lui demande comment cela s’est terminé, Isabelle Morini-Bosc a répondu : “J’ai parlementé tout le temps, j’ai énormément de sang-froid. Je fais partie des gens qui ont la hantise que les choses arrivent et quand elles sont là, je me dis ‘On y est’. J’ai parlementé tout le temps. J’ai eu la chance de tomber sur un mec qui avait un moment d’aberration mais qui, manifestement […] n’était pas un salaud à temps complet. On a discuté, lui sur moi. Ça a duré deux heures. […] Et après, j’ai fini mon footing.”

À l’époque, elle n’a pas porté plainte. “J’ai un immense défaut, confesse-t-elle, j’ai une surempathie.” En quelque sorte, explique-t-elle, elle a accordé son pardon à son agresseur.

En 2020, à la sortie de la cérémonie des César, Isabelle Morini-Bosc avait été insultée et traitée de traîtresse par des militantes féministes. Celles-ci lui reprochaient d’avoir soutenu Roman Polanski et son film J’accuse alors que le réalisateur est accusé de viol. Elle leur avait répondu avoir subi des attouchements pendant 5 ans et avoir été violée à trois reprises avant d’ajouter : “j’ai parfaitement le droit de dire que j’aime le film J’accuse”. La scène s’était déroulée devant les caméras de l’émission Quotidien.