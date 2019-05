Une chose est sûre à cette heure, c'est un petit garçon qui vient de naître chez les Sussex. Voilà ce que l'on sait déjà.

Le prince Harry en a parlé, tout ému aux médias devant Windsor : "Je suis très heureux d'annoncer que Meghan et moi avons eu un petit garçon, tôt ce matin, un petit garçon en très bonne santé. La mère et le bébé vont très bien. C'est l'expérience la plus incroyable que j'aie jamais imaginée." Il a ajouté : "Comment une femme fait ce qu'elle fait est incompréhensible."

Le compte Instagram du couple a directement annoncé la nouvelle. Ce post devrait compter des millions de "likes" sur Instagram et c'est ainsi que la terre entière a appris la naissance du premier enfant de Meghan et Harry.

Tandis que le compte officiel du Palais annonçait : "Son Altesse Royale la duchesse de Sussex a été délivrée saine et sauve d'un fils à 5 h 26 ce matin. Le bébé pèse 3,5 kg. Le duc de Sussex était présent pour la naissance." Le message a continué : "La reine, le duc d'Édimbourg, le prince de Galles, la duchesse de Cornouailles, le duc et la duchesse de Cambridge, Lady Jane Fellowes, Lady Sarah McCorquodale et Earl Spencer ont été informés et sont ravis des nouvelles. La mère de la duchesse, Doria Ragland, qui est ravie de l'arrivée de son premier petit-fils, est avec Leurs Altesses Royales à Frogmore Cottage." La déclaration s'est terminée : "Son Altesse Royale et le bébé vont bien."

Le bébé occupe désormais la septième place dans le rang de succession au trône britannique – derrière le prince Charles, le prince William et ses trois enfants George (5 ans), Charlotte (3 ans) et Louis (11 mois) ainsi que son père le prince Harry- mais cela ne veut pas dire qu’il deviendra prince ou princesse.

On ne devrait pas voir apparaître de photos de lui avant un petit temps : comme pour la date et le lieu de l'accouchement, la famille avait décidé d'être très discrète et la princesse Meghan avait même expliqué ne pas vouloir poser devant la maternité peu après la naissance. Ainsi, ils avaient annoncé précédemment sur leur compte : "Leurs Altesses Royales ont pris la décision personnelle de ne pas divulguer les plans concernant l'arrivée de leur bébé. Le duc et la duchesse sont impatients de partager les nouvelles excitantes avec tout le monde une fois qu'ils auront eu l'occasion de célébrer en privé comme une nouvelle famille."

Pour l'instant, pas de prénom. L'enfant sera connu sous le titre de comte de Dumbarton. Pour son prénom, les paris étaient axés sur Arthur, Philip, James et Albert figurent parmi les plus sollicités par les parieurs. Même si le premier est déjà celui du fils de Pippa Middleton, la soeur de Kate, né l'an dernier...